В Москве поженились 1,8 тысячи пар с начала апреля

Короткая ссылка
В Москве вступили в брак 1,8 тыс. пар с начала апреля, рассказали в столичном управлении ЗАГС.
В Москве поженились 1,8 тысячи пар с начала апреля
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

С 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2,5 тыс. заявлений, но около 30% молодожёнов предпочли перенести свадьбы на более поздние даты.

«В первую неделю после Пасхи, накануне Красной горки, планируется зарегистрировать около 2,5 тыс. пар. В саму Красную горку, 26 апреля, будут работать дворцы бракосочетания №1 и №3, куда было подано около 80 заявлений», — заявили в управлении.

Там отметили, что с этих дат молодожёны тоже постепенно переносят свои регистрации.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением организовать возможность регистрации браков и разводов через портал «Госуслуг».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить