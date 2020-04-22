В Москве поженились 1,8 тысячи пар с начала апреля

В Москве вступили в брак 1,8 тыс. пар с начала апреля, рассказали в столичном управлении ЗАГС.

Об этом сообщает kp.ru.

С 1 по 19 апреля во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС было подано более 2,5 тыс. заявлений, но около 30% молодожёнов предпочли перенести свадьбы на более поздние даты.

«В первую неделю после Пасхи, накануне Красной горки, планируется зарегистрировать около 2,5 тыс. пар. В саму Красную горку, 26 апреля, будут работать дворцы бракосочетания №1 и №3, куда было подано около 80 заявлений», — заявили в управлении.

Там отметили, что с этих дат молодожёны тоже постепенно переносят свои регистрации.

Ранее сообщалось, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением организовать возможность регистрации браков и разводов через портал «Госуслуг».