В Подмосковье рассказали о порядке получения пропусков для сотрудников предприятий

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова прокомментировала порядок получения цифровых пропусков для сотрудников предприятий.

Об этом сообщает телеканал «360».

По её словам, областным предприятиям, которым можно работать в период режима самоизоляции, необходимо подтвердить это официально и зарегистрировать число сотрудников.

Она добавила, что организация может подать одну заявку на всех сотрудников для оформления пропусков на работу. Они будут действовать до 30 апреля.

При этом сотрудники могут также сделать это индивидуально.

«В соответствии с постановлением необходимо указать, что компания работает, сколько там человек, плюс на каждого получить пропуск», — пояснила Наталья Егорова.

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в беседе с kp.ru оценил перспективы цифровых пропусков.