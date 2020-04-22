Иммунолог рассказала, как компенсировать отсутствие прогулок во время режима самоизоляции

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Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как компенсировать отсутствие прогулок во время режима самоизоляции.
Иммунолог рассказала, как компенсировать отсутствие прогулок во время режима самоизоляции
  • Pixabay

«Малоподвижные люди часто умирают от застойных пневмоний. Когда мы двигаемся, мы начинаем дышать активнее, кислород проходит в самые удалённые отделы лёгких. Но в наших городах сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в больших, где люди ездят на метро», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, для активной молодёжи настал черёд домашних тренировок — на беговых дорожках, велосипедах, хотя бы полчаса в день.

Пожилым Ярцева рекомендует стараться дышать глубоко, делать дыхательную гимнастику.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.

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