В Оренбургской области перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования

В Оренбургской области перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

В течение двух лет 27 жителей Бузулука и Бузулукского района организовывали подставные ДТП для похищения денег страховых компаний. Они совершили более 20 эпизодов мошенничества. Ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Организатор находится под домашним арестом, остальные фигуранты — под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.