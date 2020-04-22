В Роспотребнадзоре оценили выживаемость коронавируса на предметах

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность того, что частицы коронавируса на предметах обихода могут быть незаразны. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время очень преждевременно говорить о том, что вирусные частицы с предметов обихода незаразны. И тем более неправильно применять определение «нежизнеспособные» по отношению к вирусам», — сказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что пока нет доказательств того, что, попадая в организм, вирус, находившийся на предмете, не оживёт и не начнёт размножаться.

Ранее заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил важность тестов на антитела к коронавирусу. В беседе с ФАН он сказал, что «процент населения, у которого обнаружат антитела к коронавирусу, будет указывать, сколько человек уже переболело и какова доля тех, у кого развилась устойчивость к заражению».