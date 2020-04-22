В Ижевске привлекли волонтёров для контроля за соблюдением карантина

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что в городе начали работать бригады волонтёров, которые будут следить за соблюдением режима обязательной самоизоляции со стороны граждан, прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
В Ижевске привлекли волонтёров для контроля за соблюдением карантина
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

По словам градоначальника, гражданам, прибывшим в Ижевск из этих регионов, предписан обязательный 14-дневный карантин.

«Для того чтобы контролировать, как граждане соблюдают эти требования, с сегодняшнего дня мы начинаем реализацию следующего проекта. Благодаря нашим волонтёрам мы создали несколько оперативных бригад, которые в ежедневном режиме будут выдвигаться по тем адресам, которые оставляют в анкетах въезжающие. Они будут контролировать нахождение по этим адресам», — пояснил Бекметьев.

Он добавил, что в настоящее время контролируется прибытие пассажиров на вокзале, в аэропорту и на шести контрольно-пропускных пунктах, работающих с понедельника на въездах в город.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области расширили перечень граждан, которые должны уходить на карантин. 

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