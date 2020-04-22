В Ижевске привлекли волонтёров для контроля за соблюдением карантина
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- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru.
По словам градоначальника, гражданам, прибывшим в Ижевск из этих регионов, предписан обязательный 14-дневный карантин.
«Для того чтобы контролировать, как граждане соблюдают эти требования, с сегодняшнего дня мы начинаем реализацию следующего проекта. Благодаря нашим волонтёрам мы создали несколько оперативных бригад, которые в ежедневном режиме будут выдвигаться по тем адресам, которые оставляют в анкетах въезжающие. Они будут контролировать нахождение по этим адресам», — пояснил Бекметьев.
Он добавил, что в настоящее время контролируется прибытие пассажиров на вокзале, в аэропорту и на шести контрольно-пропускных пунктах, работающих с понедельника на въездах в город.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области расширили перечень граждан, которые должны уходить на карантин.