В Томской области прокомментировали ситуацию с обработкой палат в одном из госпиталей

Замгубернатора Томской области Иван Деев прокомментировал ситуацию с обработкой палат в респираторном госпитале, развёрнутом в медсанчасти №2.

По его словам, в настоящее время в медсанчасти проводится служебное расследование в связи с жалобой пациента на плохую обработку палаты после подтверждённого случая COVID-19.

«Установлено, что после перевода пациента, у которого был подтверждён диагноз COVID-19, младшим медицинским персоналом была проведена текущая обработка палаты. Во время уборки ветошью, смоченной в растворе дезсредства, были протёрты полы, подоконники, батареи, поверхность мебели, в том числе кровать и прочее оборудование, и предметы, с которыми контактировал больной. Постельное бельё было убрано, дезинфицировано путём замачивания в растворе дезсредства», — пояснил Иван Деев в беседе с порталом vtomske.ru.

Он добавил, что заключительная обработка проводится только после освобождения всех коек — после выписки пациентов или перевода в другие отделения.

Замгубернатора подчеркнул, что медперсонал больницы во время проведения дезинфекции не объяснил пациенту порядок обработки помещений и должен понести соответствующее дисциплинарное наказание.