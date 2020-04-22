Эксперт оценил перспективы внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса

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Эксперт по выживанию Эд Халилов оценил перспективы внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса.
Эксперт оценил перспективы внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса
  • Pixabay

«В рамках нашей страны будет развиваться туризм, будет неслабая конкуренция среди местных наших российских туроператоров, среди гидов, инструкторов», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, путешествия будут доступнее.

Как считает Халилов, люди, уставшие от режима самоизоляции и карантина, захотят куда-то поехать с друзьями или самостоятельно.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.

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