Эксперт оценил перспективы внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса
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«В рамках нашей страны будет развиваться туризм, будет неслабая конкуренция среди местных наших российских туроператоров, среди гидов, инструкторов», — заявил он в беседе с Nation News.
По его мнению, путешествия будут доступнее.
Как считает Халилов, люди, уставшие от режима самоизоляции и карантина, захотят куда-то поехать с друзьями или самостоятельно.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.