Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
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- РИА Новости
Как отмечается, коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией, однако даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, температура, могут быть свидетельством начала заболевания.
«Ухудшение состояния до крайне тяжёлого в большинстве случаев происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — говорится в сообщении.
Оперштаб призвал не заниматься самолечением и вызывать врача на дом.
По последним данным, в Москве зафиксировано почти 32 тыс. случаев заражения COVID-19, летальных исходов — 261.