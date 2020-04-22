Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

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Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как отмечается, коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией, однако даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, температура, могут быть свидетельством начала заболевания.

«Ухудшение состояния до крайне тяжёлого в большинстве случаев происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — говорится в сообщении.

Оперштаб призвал не заниматься самолечением и вызывать врача на дом.

По последним данным, в Москве зафиксировано почти 32 тыс. случаев заражения COVID-19, летальных исходов — 261.

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