Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Как отмечается, коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией, однако даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, температура, могут быть свидетельством начала заболевания.

«Ухудшение состояния до крайне тяжёлого в большинстве случаев происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — говорится в сообщении.

Оперштаб призвал не заниматься самолечением и вызывать врача на дом.

По последним данным, в Москве зафиксировано почти 32 тыс. случаев заражения COVID-19, летальных исходов — 261.