Стас Михайлов рассказал о лечении от коронавируса

Стас Михайлов рассказал о первых симптомах коронавируса и о том, как он лечился.

В беседе с kp.ru он отметил, что первыми симптомами заболевания стали потеря обоняния и температура.

«Я почти неделю сам лечился, в итоге довёл себя до двустороннего воспаления лёгких. Не нужно заниматься самолечением. При первых же симптомах желательно сразу сделать КТ. Хорошо, что медики сразу отправили меня на КТ и, не дожидаясь результатов анализов, стали лечить вирусную пневмонию. Тем самым выиграли время», — пояснил артист.

Он поблагодарил всех врачей, которые сегодня задействованы в борьбе с коронавирусом и принимают удар на себя.

Михайлов также заявил, что сдал положительный тест на антитела к коронавирусу, и публично предложил врачам свою плазму для исследований, чтобы помочь в создании вакцины против коронавируса.

Ранее аллерголог-иммунолог Олеся Иванова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отличиях признаков сезонной аллергии и симптомов коронавируса.