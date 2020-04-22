В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 210 человек

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В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 210 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 210 человек
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 210 человек», — приводит её слова оперативный штаб.

Уточняется, что всего в Москве более 2,2 тыс. человек выздоровели от COVID-19.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики», — отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 5236 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.

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