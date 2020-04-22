Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

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Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
  • © РИА Новости

Ранее он предполагал, что пик придётся на конец апреля.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идём, идём, идём, плато и вниз. Всё это занимает два-три месяца», — сказал Мясников в эфире на YouTube-канале «О самом главном».

По его словам, сейчас получается, что до мая мы идём вверх, затем выходим на плато, а к концу месяца пойдём вниз.

Доктор призвал «просто ждать».

Накануне сообщалось, что к 31 мая специалисты Минздрава планируют завершить весь комплекс доклинических исследований вакцины от COVID-19.

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