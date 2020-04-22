В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России

Россия не поднимется в рейтинге по числу заразившихся коронавирусом, если региональным властям удастся сдержать ситуацию на местах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на десятом месте по количеству заболевших.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется», — сказала Лебединская РИА Новости.

По её словам, если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля.

Эксперт обратила внимание, что в целом по стране 0,29 инфицированных на 1000 человек, однако если взять Москву и область, то показатель взлетает до 1,46.

Она отметила, что «сформировавшиеся агломерации» пока сдерживают распространение вируса.

Ранее сообщалось, что самый низкий уровень заражения COVID-19 выявлен в Кемеровской области.