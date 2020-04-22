В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России

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Россия не поднимется в рейтинге по числу заразившихся коронавирусом, если региональным властям удастся сдержать ситуацию на местах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России
  • © РИА Новости

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на десятом месте по количеству заболевших.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется», — сказала Лебединская РИА Новости.

По её словам, если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля.

Эксперт обратила внимание, что в целом по стране 0,29 инфицированных на 1000 человек, однако если взять Москву и область, то показатель взлетает до 1,46.

Она отметила, что «сформировавшиеся агломерации» пока сдерживают распространение вируса.

Ранее сообщалось, что самый низкий уровень заражения COVID-19 выявлен в Кемеровской области.

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