В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России
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По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на десятом месте по количеству заболевших.
«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется», — сказала Лебединская РИА Новости.
По её словам, если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля.
Эксперт обратила внимание, что в целом по стране 0,29 инфицированных на 1000 человек, однако если взять Москву и область, то показатель взлетает до 1,46.
Она отметила, что «сформировавшиеся агломерации» пока сдерживают распространение вируса.
Ранее сообщалось, что самый низкий уровень заражения COVID-19 выявлен в Кемеровской области.