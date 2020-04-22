В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 604 пациента, у 430 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
  • © РИА Новости

«Состоят на лечении 604 пациента, из них с диагнозом «пневмония» 584 (97%), COVID-подтверждённые — 430 (71%), на кислороде вне отделения реанимации — 101 (17%), в реанимации — 56 (9%), на ИВЛ — 26 (4% от общего числа пациентов, 46% от числа больных в реанимации)», — написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что за сутки в медучреждение поступили 107 новых пациентов, 56 человек выписаны по выздоровлению.

21 апреля сообщалось, что в Москве за сутки выявлено более трёх тысяч новых заражений коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить