В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 604 пациента, у 430 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Состоят на лечении 604 пациента, из них с диагнозом «пневмония» 584 (97%), COVID-подтверждённые — 430 (71%), на кислороде вне отделения реанимации — 101 (17%), в реанимации — 56 (9%), на ИВЛ — 26 (4% от общего числа пациентов, 46% от числа больных в реанимации)», — написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что за сутки в медучреждение поступили 107 новых пациентов, 56 человек выписаны по выздоровлению.

21 апреля сообщалось, что в Москве за сутки выявлено более трёх тысяч новых заражений коронавирусом.