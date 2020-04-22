В Казань вывозным рейсом из Индии прибыл 171 россиянин

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В Казань прибыл самолёт «Уральских авиалиний» с 171 российским туристом из индийского Гоа. Все они останутся под наблюдением в Татарстане на две недели.
В Казань вывозным рейсом из Индии прибыл 171 россиянин
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«В международный аэропорт «Казань» прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) — Казань. Рейс доставил 171 пассажира, 76 из которых — жители Республики Татарстан», — цитирует её РИА Новости.

В аэропорту организованы все меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Ранее 76 пассажиров прибыли вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово.

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