Эксперты заявили о возросшем количестве мошеннических звонков во время режима самоизоляции

Доля вызовов с подозрением на мошенничество выросла на треть во время режима самоизоляции в России.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные на основе анонимизированной статистики от «Лаборатории Касперского».

За первую нерабочую неделю с 30 марта до 5 апреля доля таких звонков увеличилась с 3,5% до 4,7% от общего количества входящих вызовов с незнакомых номеров.

По данным специалистов «Лаборатории Касперского», злоумышленники, как правило, пытаются получить доступ к платёжным данным жертвы, адаптировав свой подход под текущую повестку.

В пресс-службе Group IB подтвердили, что мошенники отказываются от старых схем и предлагают, к примеру, оформить разрешение на получение какой-либо выплаты.

Со своей стороны, руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев также заявил об изменении подхода злоумышленников. Например, они представляются сотрудниками социальных служб и государственных ведомств.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.