В Госдуме рассказали про закон о создании Единого федерального информационного реестра

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Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал законопроект о создании Единого федерального информационного реестра (ЕФИР).
В Госдуме рассказали про закон о создании Единого федерального информационного реестра
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 17 марта. Реестр будет содержать данные о каждом гражданине страны, в том числе ФИО, СНИЛС, ИНН.

«Это то, что необходимо соединить для более качественного и эффективного взаимодействия органов для предоставления правильных, качественных и своевременных цифровых услуг. Результат для населения, а система для власти», — заявил Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, цифровизация рано или поздно затронет все институты. Всё должно быть систематизировано так, чтобы не приходилось собирать множество справок и каждый раз доказывать очевидные вещи, добавил депутат.

Ранее экономический эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие цифровизации в России.

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