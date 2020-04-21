В Госдуме рассказали про закон о создании Единого федерального информационного реестра

Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал законопроект о создании Единого федерального информационного реестра (ЕФИР).

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 17 марта. Реестр будет содержать данные о каждом гражданине страны, в том числе ФИО, СНИЛС, ИНН.

«Это то, что необходимо соединить для более качественного и эффективного взаимодействия органов для предоставления правильных, качественных и своевременных цифровых услуг. Результат для населения, а система для власти», — заявил Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, цифровизация рано или поздно затронет все институты. Всё должно быть систематизировано так, чтобы не приходилось собирать множество справок и каждый раз доказывать очевидные вещи, добавил депутат.

Ранее экономический эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие цифровизации в России.