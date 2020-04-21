В Курганской области расширили список граждан, которые должны уходить на карантин
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«С 22 апреля на карантин должны уходить не только курганцы, прибывшие из Москвы, Петербурга, Московской области, но и совместно проживающие с ними члены их семей», — заявили в оперштабе.
Для остальных продолжает действовать режим самоизоляции.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.