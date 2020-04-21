В Курганской области расширили список граждан, которые должны уходить на карантин

В Курганской области расширили перечень граждан, которые должны уходить на карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«С 22 апреля на карантин должны уходить не только курганцы, прибывшие из Москвы, Петербурга, Московской области, но и совместно проживающие с ними члены их семей», — заявили в оперштабе.

Для остальных продолжает действовать режим самоизоляции.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.