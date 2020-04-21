В Курганской области расширили список граждан, которые должны уходить на карантин

Короткая ссылка
В Курганской области расширили перечень граждан, которые должны уходить на карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.
В Курганской области расширили список граждан, которые должны уходить на карантин
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«С 22 апреля на карантин должны уходить не только курганцы, прибывшие из Москвы, Петербурга, Московской области, но и совместно проживающие с ними члены их семей», — заявили в оперштабе.

Для остальных продолжает действовать режим самоизоляции.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить