Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
- © Саид Царнаев
- РИА Новости
Как уточняет агентство, ранее на заседании оперштаба под руководством Кадырова, которое проходило в прямом эфире в Instagram, жители попросили его открыть парикмахерские.
В ответ на это Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо, а после побрился сам.
«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — сказал он.
Ранее Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом.
Согласно оперативным данным на 21 апреля, в России выявлено 52 763 случаев заражения COVID-19, из них в Чечне — 303.