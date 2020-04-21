Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские

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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру. Об этом пишет РИА Новости.
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Как уточняет агентство, ранее на заседании оперштаба под руководством Кадырова, которое проходило в прямом эфире в Instagram, жители попросили его открыть парикмахерские.

В ответ на это Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо, а после побрился сам.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — сказал он.

Ранее Кадыров посетил грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом.

Согласно оперативным данным на 21 апреля, в России выявлено 52 763 случаев заражения COVID-19, из них в Чечне — 303. 

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