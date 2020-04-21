Губернатор Ставрополья поручил улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
На заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 глава региона обратил внимание на необходимость оперативного и достоверного информирования граждан о всех изменениях эпидемиологической ситуации, а также о мерах поддержки.
«Информирование должно быть постоянным, и, обращаясь к людям, нужно говорить правду и только правду», — добавил он.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.