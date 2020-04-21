Губернатор Ставрополья поручил улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 глава региона обратил внимание на необходимость оперативного и достоверного информирования граждан о всех изменениях эпидемиологической ситуации, а также о мерах поддержки.

«Информирование должно быть постоянным, и, обращаясь к людям, нужно говорить правду и только правду», — добавил он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.