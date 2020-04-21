Власти Пермского края прокомментировали ситуацию с дистанционным обучением

Министр образования Пермского края Раиса Кассина прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

«К сожалению, сложилась неправильная ситуация, когда педагоги назначали срок сдачи домашних заданий, например, на 14:00, а это ученики просто физически сделать не успевали», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, в результате преподаватели ставили детям двойку. Как отметила Кассина, сейчас это подправили.

Министр также рассказала, что не разрешается «переносить» школьные предметы.

«Это очень важно, как бывший учитель прекрасно знаю, что просто невозможно «втиснуть» в учебный год целую четверть из предыдущего года. Но вместе с тем, есть, скажем так, «отдельно стоящие темы» в предметах. Вот их мы и разрешаем школам перенести», — уточнила она.

Кроме того, сообщила Кассина, власти исходят из того, что учителю и школе виднее, какие предметы можно уже сейчас завершить досрочно.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением школьников.