В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска

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В Москве за сутки выявили 250 тыс. автомобилистов, которые передвигались по столице без пропуска. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта столицы.
В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«ЦОДД отправит 250 тыс. автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающихся по Москве без пропусков, мы выявили сегодня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили о необходимости оформить пропуск на передвижение по столице и обязательно вписать в него номер автомобиля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, принятые в столице в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, достаточными на данном этапе.

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