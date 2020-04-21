В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска
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- РИА Новости
«ЦОДД отправит 250 тыс. автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающихся по Москве без пропусков, мы выявили сегодня», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили о необходимости оформить пропуск на передвижение по столице и обязательно вписать в него номер автомобиля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, принятые в столице в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, достаточными на данном этапе.