Решетников не ожидает «отскока» российской экономики после эпидемии

Российская экономика будет постепенно восстанавливаться после эпидемии коронавируса, «отскока» не будет. Об этом в эфире Первого канала заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Выход не будет, что называется, «отскоком»... Все говорят: V-образная кривая — и всё вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапно», — цитирует «Российская газета» министра.

По его словам, карантинные меры должны сниматься поэтапно.

«Это значит, какое-то время бизнесу придётся начинать функционировать в условиях ограничений», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Он также рассказал, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.

Ранее Решетников исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.