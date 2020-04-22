Решетников не ожидает «отскока» российской экономики после эпидемии
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- РИА Новости
«Выход не будет, что называется, «отскоком»... Все говорят: V-образная кривая — и всё вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапно», — цитирует «Российская газета» министра.
По его словам, карантинные меры должны сниматься поэтапно.
«Это значит, какое-то время бизнесу придётся начинать функционировать в условиях ограничений», — приводит ТАСС слова Решетникова.
Он также рассказал, что правительство занимается разработкой третьего и четвёртого пакетов мер поддержки бизнеса.
Ранее Решетников исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.