Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.

Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.

Решетников отметил, что в нынешней ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать своё дело в России».

«Мне кажется, сейчас пройдёт время, и мы поймём, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе», — цитирует ТАСС министра.

Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.