Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
- АГН «Москва»
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Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
Решетников отметил, что в нынешней ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать своё дело в России».
«Мне кажется, сейчас пройдёт время, и мы поймём, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе», — цитирует ТАСС министра.
Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.