В Удмуртии вынесли приговор по делу об истязании детей

В Удмуртии вынесли приговор в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в истязании детей гражданской супруги.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Установлено, что с марта по ноябрь 2019 года житель Ижевска в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал девятилетнего и 11-летнего мальчиков и восьмилетнюю девочку.

«Своё поведение он мотивировал «воспитательными целями». В полицию обратились учителя школы, где учатся дети, они заметили следы побоев», — рассказали в ведомстве.

Мужчина приговорён к лишению свободы сроком на 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.