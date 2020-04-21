В Татарстане возбуждено дело в отношении ректора КНИТУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Он подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего ректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), ч. 2 ст. 292 УК России («Служебный подлог»)», — говорится в сообщении регионального управления СК.

По версии следствия, в 2004—2017 годах подозреваемый числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ, тоже на условиях полной занятости.

Установлено, что фактически данного деканата не существовало. Следствие полагает, что подозреваемый незаконно получил заработную плату в размере не менее 1 млн рублей.

В январе сообщалось, что ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская временно отстранена от должности в связи со злоупотреблениями должностными полномочиями.