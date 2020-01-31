Ректора тверского вуза временно отстранили от должности

Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская временно отстранена от должности.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Леся Чичановская временно отстранена от должности ректора ТГМУ и заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии», — заявили в Московском районном суде Твери.

Ректор подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, она трудоустроила в вуз двух знакомых, которые по факту не работали, но зарплату получали. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону завёл уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывшему мэру Липецка, который в настоящий момент возглавляет Тербунский район области, Сергею Иванову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму более 3 млн рублей.