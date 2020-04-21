В Татарстане завели два дела по факту продажи нелегального антисептика
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Преступления выявлены оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.
Средство изъяли в Набережных Челнах 4 и 5 апреля. Одну партию нашли у 33-летнего жителя Елабуги на территории оптовой базы, вторую — у двух челнинцев, развозивших жидкость на арендованном автомобиле.
Образцы были направлены на исследование в Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы. По его итогам принято решение о возбуждении уголовных дел.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.