В Татарстане завели два дела по факту продажи нелегального антисептика

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В Татарстане завели два уголовных дела по факту продажи спиртосодержащей жидкости под видом антисептика.
В Татарстане завели два дела по факту продажи нелегального антисептика
  • Pixabay

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Преступления выявлены оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Средство изъяли в Набережных Челнах 4 и 5 апреля. Одну партию нашли у 33-летнего жителя Елабуги на территории оптовой базы, вторую — у двух челнинцев, развозивших жидкость на арендованном автомобиле.

Образцы были направлены на исследование в Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы. По его итогам принято решение о возбуждении уголовных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.

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