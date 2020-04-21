Жителя Подмосковья задержали за угрозы 15-летнему подростку и его родителям
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошёл у одного из домов на улице 60 лет Комсомола. По имеющимся данным, подозреваемый нанёс подростку телесные повреждения, после чего стал угрожать мальчику и его семье убийством.
Потерпевшие обратились в полицию и за медицинской помощью, передаёт mosaica.ru.
В отношении мужчины завели уголовное дело. В настоящее время его заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге задержали подозреваемого в избиении подростка.