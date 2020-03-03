В Оренбурге задержали подозреваемого в избиении подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
В полицию обратились родители мальчика. По предварительной информации, 24 февраля на лестничной клетке общежития подозреваемый избил 12-летнего мальчика металлической трубой.
Заведено уголовное дело. Промышленный суд Оренбурга заключил мужчину под стражу до 28 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.