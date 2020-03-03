В Оренбурге задержали подозреваемого в избиении подростка

Короткая ссылка
В Оренбурге задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в избиении подростка.
В Оренбурге задержали подозреваемого в избиении подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В полицию обратились родители мальчика. По предварительной информации, 24 февраля на лестничной клетке общежития подозреваемый избил 12-летнего мальчика металлической трубой.

Заведено уголовное дело. Промышленный суд Оренбурга заключил мужчину под стражу до 28 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить