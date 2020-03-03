В Оренбурге задержали подозреваемого в избиении подростка

В Оренбурге задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в избиении подростка.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В полицию обратились родители мальчика. По предварительной информации, 24 февраля на лестничной клетке общежития подозреваемый избил 12-летнего мальчика металлической трубой.

Заведено уголовное дело. Промышленный суд Оренбурга заключил мужчину под стражу до 28 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.