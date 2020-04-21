В Татарстане оценили вероятность продления дистанционного обучения

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Министр образования Татарстана Рафис Бурганов прокомментировал вероятность продления дистанционного обучения на следующий учебный год.
В Татарстане оценили вероятность продления дистанционного обучения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«Я думаю, что следующий учебный год мы не будем встречать на дистанции», — заявил глава ведомства.

При этом Бурганов выразил уверенность, что современное образование сможет впоследствии использовать многие элементы дистанционного обучения.

По его словам, форс-мажорная ситуация с режимом самоизоляции заставила глубже познакомиться с возможностями интернет-платформ.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала возможность открытия школ после майских праздников.

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