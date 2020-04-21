В Татарстане оценили вероятность продления дистанционного обучения

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов прокомментировал вероятность продления дистанционного обучения на следующий учебный год.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Я думаю, что следующий учебный год мы не будем встречать на дистанции», — заявил глава ведомства.

При этом Бурганов выразил уверенность, что современное образование сможет впоследствии использовать многие элементы дистанционного обучения.

По его словам, форс-мажорная ситуация с режимом самоизоляции заставила глубже познакомиться с возможностями интернет-платформ.

Ранее, как сообщало URA.RU, вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала возможность открытия школ после майских праздников.