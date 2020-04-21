Эксперт оценил создание списка системообразующих предприятий России

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов прокомментировал информацию о создании перечня российских системообразующих предприятий.

По его словам, список показывает приоритеты в распределении экономической помощи.

«Составление списков системообразующих компаний России показывает: эти предприятия смогут рассчитывать не просто на общую поддержку со стороны государства в сложный период, но и на дополнительные меры. Это сигнал, что правительство намерено удержать на плаву крупные предприятия, которые являются главными налогоплательщиками. Им любой ценой не дадут дойти до банкротства или погрузиться в системные проблемы», — подчеркнул специалист в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он предположил, что по каждому объекту может быть составлен индивидуальный перечень мер поддержки, и это, по мнению Грибова, наиболее логичный путь в работе правительства.

Ранее Минпромторг сообщил, что по итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который вошли 246 компаний из 15 отраслей.