Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с ОГЭ и ЕГЭ

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В Министерстве образования Московской области прокомментировали ситуацию с ОГЭ и ЕГЭ.
Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с ОГЭ и ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Основной государственный экзамен ученики девятых классов напишут только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Сдачу организуют с 9 июня по 31 июля.

«Сейчас точные даты определяются — о них мы обязательно сообщим уже в ближайшие дни. Единый государственный экзамен пройдёт штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы», — заявила глава ведомства Ирина Каклюгина.

По её словам, первый ЕГЭ, по предварительным данным, напишут 8 июня.

Ранее, как сообщал Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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