«Яндекс» прокомментировал виртуальные митинги

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В «Яндексе» прокомментировали виртуальные митинги, которые прошли накануне с использованием сервисов компании «Карты» и «Навигатор» в ряде городов России, и сообщили, что собираются ограничить доступ к «Разговорчикам».
«Яндекс» прокомментировал виртуальные митинги
  • Reuters

«Вчера «Яндекс.Навигатор» стал площадкой для публичных высказываний по политическим и социальным вопросам. Пользователи ставили на карту точки, которые находились вдали от их реального местоположения», — говорится в сообщении компании.

В «Яндексе» подчеркнули, что сервис «Разговорчики» создавался для того, чтобы пользователи могли комментировать дорожную обстановку. 

«В сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации», — отметили там.

В компании добавили, что «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» не могут быть площадкой для выражения политических взглядов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».

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