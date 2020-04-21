В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
  • РИА Новости

«Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве... Мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают и о причинах таких сложностей», — заявил Песков.

Он отметил, что по возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни.

«Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по «разговорчикам» и так далее, делать из этого какие-то кампании», — сказал Песков журналистам.

Накануне пользователи сервисов «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» в ряде городов России стали оставлять на онлайн-картах отметки с сообщениями, в которых, в частности, высказывали жалобы в связи с ухудшением социально-экономической обстановки в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 20 апреля митингующие потребовали отменить режим самоизоляции во Владикавказе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить