В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
- РИА Новости
«Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве... Мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают и о причинах таких сложностей», — заявил Песков.
Он отметил, что по возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни.
«Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по «разговорчикам» и так далее, делать из этого какие-то кампании», — сказал Песков журналистам.
Накануне пользователи сервисов «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» в ряде городов России стали оставлять на онлайн-картах отметки с сообщениями, в которых, в частности, высказывали жалобы в связи с ухудшением социально-экономической обстановки в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 20 апреля митингующие потребовали отменить режим самоизоляции во Владикавказе.