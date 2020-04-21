Куклачёв оценил данные о коронавирусе среди животных

Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв прокомментировал информацию о возможной передаче коронавирусной инфекции среди животных.

«Я видел передачу, где китайцы нашли у тигра коронавирус, и в ней какие-то ветеринары рассуждали, что это может на людей передаваться, — глупость полная! И люди, которые начали выбрасывать кошек и собак на улицу, — это жестокость страшная! Ни в коем случае этого не делайте, не ожесточайте своё сердце», — заявил дрессировщик в беседе с Nation News.

Ранее замруководителя Россельхознадзора ветеринар Константин Савенков заявил, что в России будут выпущены тест-системы для выявления коронавирусной инфекции у домашних животных.