В Самарской области провели онлайн-парад для ветерана
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
За парадом Ваганов наблюдал в прямом эфире на ноутбуке вместе с командиром бригады управления и связи Михаилом Морозовым. Военнослужащие прошли торжественным маршем. Оркестр миротворческой бригады исполнил фронтовые мелодии.
Морозов вручил ветерану цветы и подарки, а также медаль «100 лет войскам связи ВС РФ».
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.