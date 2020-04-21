В Самарской области провели онлайн-парад для ветерана

Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа провели онлайн-парад в честь 100-летия ветерана Фёдора Ваганова в Самарской области. Мероприятие также приурочено к 75-й годовщине Победы.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

За парадом Ваганов наблюдал в прямом эфире на ноутбуке вместе с командиром бригады управления и связи Михаилом Морозовым. Военнослужащие прошли торжественным маршем. Оркестр миротворческой бригады исполнил фронтовые мелодии.

Морозов вручил ветерану цветы и подарки, а также медаль «100 лет войскам связи ВС РФ».

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.