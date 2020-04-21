В Госдуме дали рекомендации по общению с детьми во время самоизоляции

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина дала рекомендации по отношениям родителей с детьми во время режима самоизоляции.

«Детьми надо заниматься всегда, вне зависимости от обстоятельств. Хороший родитель знает, чем дышит и живёт его ребёнок. А для тех взрослых, кому не удавалось понять своё чадо, сейчас как раз то время, чтобы открыть для себя его внутренний мир, сблизиться и стать друзьями», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат советует подбирать нужные слова, ошибаться и снова пробовать разговаривать.

Как отметила Пушкина, это трудно, но необходимо, и доверие — ключевое слово в отношениях родителей и детей.

Ранее психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая в беседе с Newinform дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.