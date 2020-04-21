В Госдуме дали рекомендации по общению с детьми во время самоизоляции

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина дала рекомендации по отношениям родителей с детьми во время режима самоизоляции.
В Госдуме дали рекомендации по общению с детьми во время самоизоляции
  • Pixabay

«Детьми надо заниматься всегда, вне зависимости от обстоятельств. Хороший родитель знает, чем дышит и живёт его ребёнок. А для тех взрослых, кому не удавалось понять своё чадо, сейчас как раз то время, чтобы открыть для себя его внутренний мир, сблизиться и стать друзьями», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат советует подбирать нужные слова, ошибаться и снова пробовать разговаривать.

Как отметила Пушкина, это трудно, но необходимо, и доверие — ключевое слово в отношениях родителей и детей.

Ранее психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая в беседе с Newinform дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить