В Госдуме дали рекомендации по общению с детьми во время самоизоляции
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«Детьми надо заниматься всегда, вне зависимости от обстоятельств. Хороший родитель знает, чем дышит и живёт его ребёнок. А для тех взрослых, кому не удавалось понять своё чадо, сейчас как раз то время, чтобы открыть для себя его внутренний мир, сблизиться и стать друзьями», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Депутат советует подбирать нужные слова, ошибаться и снова пробовать разговаривать.
Как отметила Пушкина, это трудно, но необходимо, и доверие — ключевое слово в отношениях родителей и детей.
Ранее психолог, писатель и телерадиоведущая Наталья Толстая в беседе с Newinform дала рекомендации по общению с детьми во время режима самоизоляции.