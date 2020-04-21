В Тюменской области оценили ситуацию на рынке труда

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Депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич прокомментировал ситуацию на рынке труда в регионе.
В Тюменской области оценили ситуацию на рынке труда
  • Pixabay

Как передаёт портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, в настоящее время в регионе идёт масштабная работа по модернизации центров занятости. 

«Новые кадровые центры будут предлагать людям пройти обучение, если это необходимо для трудоустройства. Новации — это хорошо, и надо продолжать работать в этом направлении», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что нельзя забывать о предприятиях, которые нуждаются в государственной поддержке, поскольку каждое работающее предприятие подразумевает новые рабочие места.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проведёт профориентационный онлайн-марафон.

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