«МегаФон» окажет поддержку проекту RT «Карта взаимопомощи»

Компания «МегаФон» поддержит социальный проект телеканала RT «Карта взаимопомощи», который позволяет жителям одного района помочь друг другу в период самоизоляции.

В частности, «МегаФон» обеспечит бесперебойное функционирование проекта с помощью услуги СDN, которая гарантирует мгновенное открытие страниц даже при пиковых нагрузках.

Задания волонтёрам проекта «Карта взаимопомощи» будут отправляться в смс-сообщениях при помощи услуги «МегаФона» «Мобильное информирование».

Также компания предоставит волонтёрам, которые оказали помощь, скидки на свои услуги.

Волонтеры, которые уже являются абонентами «МегаФона» получат скидки в размере 30% на абонентскую плату по тарифу на шесть месяцев. Специальные условия будут доступны и новым абонентам из числа участников акции.

«Карта взаимопомощи» создана для волонтёров и тех, кому сейчас тяжело одним.

Если вы хотите и готовы помочь — авторизуйтесь, отметьте свою геолокацию, после чего на карте откроются точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости.

Если помощь нужна вам или вашим знакомым, отправьте заявку, максимально точно укажите геолокацию (и расскажите, кем приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтёры сразу всё ему объяснили).

После этого ваша заявка должна отобразиться на карте.

По завершении задания волонтёр может прикрепить фото или видео в качестве отчёта, далее заявка будет отмечена на карте как выполненная, а вы поможете рассказать нам о своей помощи нашим подписчикам.