Мотострелки ЗВО провели тактические межвидовые учения

Военнослужащие Симферопольского краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили учения в Нижегородской области.

Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, основной задачей полковых учений стала проверка уровня подготовки командиров всех степеней для управления межвидовой группировкой в единой системе тактического звена.

Как отметили в пресс-службе, в ходе учений военнослужащие отработали принципы взаимодействия артиллерийских, авиационных и общевойсковых подразделений, действующих на площади более 5 тыс. га.

Отмечается, что на последнем этапе в учениях принимали участие более 500 единиц различного вооружения и техники, в том числе танки, гаубицы, боевые машины пехоты и авиация.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», экипажи катеров Тихоокеанского флота отработали стрельбу по воздушной цели у южного берега Сахалина.