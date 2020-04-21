Мотострелки ЗВО провели тактические межвидовые учения

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Военнослужащие Симферопольского краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили учения в Нижегородской области.
Мотострелки ЗВО провели тактические межвидовые учения
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, основной задачей полковых учений стала проверка уровня подготовки командиров всех степеней для управления межвидовой группировкой в единой системе тактического звена.

Как отметили в пресс-службе, в ходе учений военнослужащие отработали принципы взаимодействия артиллерийских, авиационных и общевойсковых подразделений, действующих на площади более 5 тыс. га.

Отмечается, что на последнем этапе в учениях принимали участие более 500 единиц различного вооружения и техники, в том числе танки, гаубицы, боевые машины пехоты и авиация.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», экипажи катеров Тихоокеанского флота отработали стрельбу по воздушной цели у южного берега Сахалина.

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