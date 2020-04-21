МГУ предоставил доступ к 25 тысячам статей на время самоизоляции
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«МГУ открывает бесплатный доступ к 27 научным журналам собственного издательства», — цитирует ТАСС пресс-службу университета.
Отмечается, что ознакомиться со статьями можно будет на портале eLIBRARY.RU до 15 мая.
Полнотекстовые PDF-статьи из этих журналов находятся в свободном доступе.
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