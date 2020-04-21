МГУ предоставил доступ к 25 тысячам статей на время самоизоляции

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МГУ имени М.В. Ломоносова открыл доступ к 27 научным журналам, которые издаёт университет. В них содержится около 25 тыс. статей.
МГУ предоставил доступ к 25 тысячам статей на время самоизоляции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«МГУ открывает бесплатный доступ к 27 научным журналам собственного издательства», — цитирует ТАСС пресс-службу университета.

Отмечается, что ознакомиться со статьями можно будет на портале eLIBRARY.RU до 15 мая.

Полнотекстовые PDF-статьи из этих журналов находятся в свободном доступе.

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