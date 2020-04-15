Роспотребнадзор дал рекомендации по дистанционному обучению школьников

В Роспотребнадзоре рассказали, как школьникам, обучающимся дистанционно, сохранить зрение и не испортить осанку.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на сайт ведомства, рекомендуется ограничить использование гаджетов.

«Постарайтесь организовать жизнь ребёнка так, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем, например, на чтение книг, рисование и другое художественное творчество. Просмотр телепередач тоже лучше ограничить», — отметили специалисты.

Роспотребнадзор рекомендует включать в режим дня ребёнка обязательные занятия физкультурой.

При выполнении учебных заданий важно организовать правильное освещение, соблюдать необходимое расстояние от глаз до монитора, а также делать регулярные перерывы по 10—15 минут.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, находящихся в режиме самоизоляции или карантина.