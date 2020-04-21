Ракетный корабль ЧФ совершает переход в Средиземное море
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- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, корабль начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
«На переходе морем экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в Средиземном море корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.
Ранее, как сообщало интернет-издание «ПолитЭксперт», экипажи катеров Тихоокеанского флота отработали стрельбу по воздушной цели у южного берега Сахалина.