Ракетный корабль ЧФ совершает переход в Средиземное море

Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота «Орехово-Зуево» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, корабль начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

«На переходе морем экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в Средиземном море корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне.

Ранее, как сообщало интернет-издание «ПолитЭксперт», экипажи катеров Тихоокеанского флота отработали стрельбу по воздушной цели у южного берега Сахалина.