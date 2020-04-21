Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

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В недавно построенную инфекционную больницу в поселении Вороновском в Новой Москве поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.

«За сутки в новую больницу поступили 20 пациентов... На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов», — приводятся на сайте правительства Москвы слова главврача городской клинической больницы №68 имени В.П. Демихова Сергея Переходова.

На территории больничного комплекса построили общежитие для медперсонала.

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновском. Больничный комплекс для приёма пациентов с коронавирусом построили за месяц.

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