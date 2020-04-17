Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
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- РИА Новости
«Сегодня передаём весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты», — цитирует РИА Новости Собянина.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство новой инфекционной больницы было начато 12 марта.
После окончания пандемии стационар будет использоваться для лечения любых видов инфекций.
В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа на участке площадью около 40 га.
Ранее стало известно, что в подмосковном Звенигороде готов к открытию современный медицинский центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.