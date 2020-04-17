Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве завершилось за месяц.
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сегодня передаём весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты», — цитирует РИА Новости Собянина.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство новой инфекционной больницы было начато 12 марта.

После окончания пандемии стационар будет использоваться для лечения любых видов инфекций.

В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа на участке площадью около 40 га.

Ранее стало известно, что в подмосковном Звенигороде готов к открытию современный медицинский центр для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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