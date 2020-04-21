Сотрудники «Росатома» в Нижегородской области заразились коронавирусом

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Семеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
Сотрудники «Росатома» в Нижегородской области заразились коронавирусом
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По его словам, всего в городе подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, среди инфицированных — семеро сотрудников ВНИИЭФ.

«В начале апреля в город из поездки на российский курорт вернулась семейная пара пенсионеров. Они оказались так называемыми нулевыми пациентами...  Через контакты инфекцию получили и семеро сотрудников ВНИИЭФ», — заявил Лихачёв в своём обращении к работникам отрасли.

У всех заразившихся болезнь протекает в лёгкой форме, более 100 контактировавших с ними находятся на карантине.

Глава Росатама также сообщил, что в настоящее время на контроле в отрасли находятся 47 человек, предположительно, инфицированных COVID-19.

В начале апреля у 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, выявили коронавирус.

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