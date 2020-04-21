Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70-80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.

«Пандемия пойдёт на спад, когда иммунная защита от коронавирусов будет у 70-80% населения», — заявил он в интервью «МК».

По словам академика, в настоящее время коронавирус разносят здоровые носители, которые выполняют функцию естественной вакцины и способствуют приобретению коллективного иммунитета.

«С одной стороны это, казалось бы, хорошо, а с другой очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронически больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки», — отметил Ершов.

Он подчеркнул, что «истина распространения коронавируса» выяснится по результатам проверки антител как у переболевших, так и у здоровых граждан.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду на спад эпидемии COVID-19 в стране к лету.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.