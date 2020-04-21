Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
- Reuters
«Пандемия пойдёт на спад, когда иммунная защита от коронавирусов будет у 70-80% населения», — заявил он в интервью «МК».
По словам академика, в настоящее время коронавирус разносят здоровые носители, которые выполняют функцию естественной вакцины и способствуют приобретению коллективного иммунитета.
«С одной стороны это, казалось бы, хорошо, а с другой очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронически больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки», — отметил Ершов.
Он подчеркнул, что «истина распространения коронавируса» выяснится по результатам проверки антител как у переболевших, так и у здоровых граждан.
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