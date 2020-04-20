У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

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У трёх студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе СК.
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
  • Reuters

Там отметили, что в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации во всех образовательных учреждениях ведомства «продолжается тщательный мониторинг состояния здоровья всех обучающихся в них ребят».

В СК заявили, что с учётом масштабов пандемии «полностью исключить вероятность заболевания фактически невозможно».

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.

После этого были приняты меры по их госпитализации в медицинское учреждение ФМБА. Благодаря комплексному лечению в настоящее время у пациентов стабильно положительное состояние здоровья.

«Изначальные симптомы угасают и практически отступили», — добавили в СК.

Ранее в Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге COVID-19.

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