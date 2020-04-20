На сайте Госдумы разместят раздел о господдержке во время пандемии коронавируса

В конце апреля на сайте Государственной думы разместят раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19».

Об этом сообщают «Дни.ру».

Разработать раздел поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Будет представлена вся информация о мерах господдержки граждан, а также малого и среднего бизнеса.

В настоящее время раздел работает в тестовом режиме. Официальный запуск должен состояться 27 апреля.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.