На сайте Госдумы разместят раздел о господдержке во время пандемии коронавируса

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В конце апреля на сайте Государственной думы разместят раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19».
На сайте Госдумы разместят раздел о господдержке во время пандемии коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

Разработать раздел поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Будет представлена вся информация о мерах господдержки граждан, а также малого и среднего бизнеса.

В настоящее время раздел работает в тестовом режиме. Официальный запуск должен состояться 27 апреля.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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