На сайте Госдумы разместят раздел о господдержке во время пандемии коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
Разработать раздел поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Будет представлена вся информация о мерах господдержки граждан, а также малого и среднего бизнеса.
В настоящее время раздел работает в тестовом режиме. Официальный запуск должен состояться 27 апреля.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.